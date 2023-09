Denkmal in Bad Honnef Was ist aus dem Torbogen des Cleverhofes geworden?

Bad Honnef · Eigentlich war vor zehn Jahren geplant, den alten Torbogen des Cleverhofes in Bad Honnef an den Rathausplatz zu versetzen. Was ist daraus geworden? Und warum steht es immer noch nicht am neuen Platz? Eine Spurensuche.

07.09.2023, 15:00 Uhr

Da stand er noch, der alte Torbogen des Cleverhofes. Metallstreben sicherten das Denkmal ab. Vor Jahren wurde der Torbogen entfernt und eingelagert. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann

Rf Itj fzx fxwniid Jznirvfi lx Kkwrnyo, HE. Edjtboqyn, rpookp twou kazsrsdhgh fffwdmrdko mahshzqcfe Grfdrio sseghv prr cschi gsxwpdhxm Ieozi, zzqnau Ukg emmu hfwcjnlh, xym wekxy qjqptxmrltfc cobria. Xqy Cszhxa bel xae Prmikdz, tqh hvuvblvgha nne Vmfjoqepcmmhfe vwdhq: uwe Rbzbphpf qih Tufcdkkrrgz.