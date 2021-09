Infos zum Welt-Alzheimertag in Bad Honnef : Corona erschwert Arbeit mit Demenzkranken

Infos zum Welt-Alzheimertag in Bad Honnef

Im Kursaal in Bad Honnef gab es anlässlich des Welt-Alzheimertages Vorträge und Musik. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Anlässlich des Welt-Alzheimertages informieren in Bad Honnef mehrere Institutionen über das Thema Demenz. Die Pandemie hat die Arbeit mit Demenzkranken verändert.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist für Bollig die Aufklärung über Demenz. Das hat er auch jetzt anlässlich des Welt-Alzheimertages in Bad Honnef gemacht. Im Kursaal hatten Demenzkranke und Angehörige die Möglichkeit, sich über alles, was das Thema Demenz ausmacht, zu informieren. Mehrere Institutionen waren mit Ständen vertreten, unter anderem die LVR-Klinik Bonn.

Nachholbedarf bei Informationen über Versicherungen

Bernd Bollig spricht zum Beispiel über Versicherungen. In diesem Bereich gibt es nach seinen Angaben noch viel Nachholbedarf. Seine Beobachtung: „Viele Angehörige und Versicherte sind nicht richtig informiert. Sie erleben, dass Versicherungen über Leistungsansprüche nicht aufklären.“ Zum Beispiel über Entlastungsleistungen.

Depression in der Pandemie

Die Pandemie hat die Arbeit von Hülder sehr verändert. Sie ist im Sozialpsychiatrischen Zentrum Eitorf/Siebengebirge tätig, einer Beratungsstelle der AWO. Auch sie arbeitet mit Demenzkranken. Während der Lockdowns war es schwer, Gespräche zu führen und Ratschläge zu geben. In der Regel ging das nur telefonisch. Erst später, als immer mehr Menschen gegen das Virus geimpft waren, gab es wieder vermehrt Einzeltreffen mit Abstand und 3G.

Am Anfang von Corona habe es keine Anfragen mehr für Beratungen gegeben, im Laufe der Pandemie dafür umso mehr, berichtet Hülder. Viele haben sich gemeldet mit Depressionen wegen der Einsamkeit – und Gedanken an Selbstmord. Einige ihrer Klienten sind in der Zeit gestorben. Jetzt spricht Hülder von einer Aufbauphase. Sie plant gerade wieder Angebote wie Selbsthilfegruppen und Gesprächskreise.