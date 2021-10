Ins Büro vor Ort statt in den Stau : Coworking Space in Bad Honnef wird eröffnet

Coworking Spaces wie hier in Niedersachsen bieten die Möglichkeit, moderne Infrastruktur zu teilen und Pendlerströme zu vermeiden. Bad Honnef startet jetzt eine Probephase. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bad Honnef Pendler können ein Lied davon singen: Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, muss zuweilen ganz schön Zeit und Nerven einplanen. Wenn es zu Hause an Platz und Infrastruktur fürs Homeoffice fehlt, können sogenannte Coworking Spaces ein Ausweg sein. Ein solcher geht nun in Bad Honnef an den Start, zunächst als geförderter Testlauf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Die Arbeitswelt ist im Wandel, die Corona-Pandemie hat dies wie unter einem Brennglas gezeigt: Mehr Menschen denn je arbeiten im Homeoffice – und das zuweilen am Küchentisch. Synergien nutzen, Pendelverkehr vermeiden, und das in einer Arbeitsumgebung, die diesen Namen auch verdient: Dafür steht der Coworking Space der Stadt Bad Honnef, der am Dienstag, 2. November, an der Bahnhofstraße 6 an den Start geht. Der Coworking Space ist, wie berichtet, Teil des im Juli gestarteten Förderprojekts #ideenwerkstatt 2035, für das die Stadt im ersten Teillos 150 000 Euro vom Bund erhält.

Infrastruktur wird gemeinsam genutzt

Im Zentrum des Projektes stehen Denkanstöße zu „Arbeit und Mobilität“ in der Zukunft. Ein „Tag der Mobilität“ und eine Online-Befragung waren schon Teile des Projektes, der Coworking Space – eine gemeinschaftlich genutzte Bürofläche, die von Menschen ganz unterschiedlicher Berufsgruppen genutzt wird – ist der nächste Schritt. Ursprung ist der Bundeswettbewerb #mobilwandel 2035, bei dem Bad Honnef eine von zehn Sieger-Kommunen war – verbunden mit Geld aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Hintergrund der sogenannten Coworking Spaces ist, dass immer mehr Menschen nach Alternativen zum Arbeitsplatz in der Großstadt oder in Ballungszentren suchen. Coworking liefert zugleich einen Ansatz, die Nachteile des Homeoffice wie fehlende oder ungeeignete Räume zu vermeiden, Zeit durch weniger Pendeln zu gewinnen und die Lebensqualität in ländlichen und Pendler-Regionen zu steigern, teilt die Stadt mit. Eine gemeinsam genutzte Infrastruktur und Netzwerkeffekte sind weitere Vorteile.

Fünf Monate kostenloser Test

Wer will, kann die neue Arbeitsumgebung in der Innenstadt für die nächsten fünf Monate kostenlos testen. Die Nutzer finden auf einer Fläche von knapp 150 Quadratmetern voll ausgestattete Arbeitsorte vor. Das Angebot reicht von flexiblen Arbeitsplätzen über Besprechungsmöglichkeiten und High-Speed-Internet bis hin zum abschließbaren Rollcontainer. Wer den Platz regelmäßig nutzt, kann via digitalem Zugangssystem über eine App rund um die Uhr und somit auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten den Coworking Space nutzen. Zudem wird es Führungen, Vorträge und Workshops geben. In der Probephase soll auch der Bedarf an innovativen Arbeitsmöglichkeiten ermittelt werden. Partnerin der Stadt ist die cowork AG aus Aachen.