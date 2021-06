Aus für Kreißsaal in Bad Honnef : Cura-Krankenhaus schließt gynäkologische Abteilung

Bad Honnef Nach Schließung der gynäkologischen Abteilung mitsamt Kreißsaal im Cura-Krankenhaus war der Unmut groß. Nun müssen sich auch die ambulanten Patientinnen nach Alternativen umschauen.

Die Nachricht löste große Betroffenheit und Empörung aus. Bei einer Online-Petition kamen aus dem Stand 5000 Stimmen zusammen. Revidiert wurde die Entscheidung nicht. Die Zahl der Geburtsstationen im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. 2017 kam das Ende der Geburtsstation der Kinderklinik in Sankt Augustin. Im Eitorfer Krankenhaus werden seit 2014 keine Entbindungen mehr angeboten, und die Geburtshilfe in Siegburg ist seit 2010 Geschichte. Durch eine mögliche Zusammenlegung der Kliniken in Troisdorf könnte sich die Lage wie berichtet weiter verschärfen. Für verbliebene Patientinnen in der privatärztlich ambulanten Betreuung kommt nun deren Aus obenauf. „Die Ermächtigung der Kassenärztlichen Vereinigung zur Erbringung ambulanter Leistungen ist an eine persönliche Leistungserbringung eines einzigen Facharztes geknüpft.“ Dies sei durch die bisherige Leitende Ärztin erfolgt; diese „hat sich nun entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen und steht somit dem Cura- Krankenhaus kurzfristig nicht mehr zur Verfügung“, so die Cura auf GA-Anfrage.