Forstwirtschaft in Bad Honnef Darum schweben Baumstämme durch das Mucherwiesental

Die Seilrollenkonstruktion, genannt rote Katze, hat schwer zu tragen, aus der Puste bringt sie diese Last aber beileibe nicht. Vier schwere Baumstämme schweben gleichzeitig wie schwerelos durch das Mucherwiesental bei Aegidienberg. Marian nimmt die schwebende Fracht, die via Seilbahn rund 200 Meter Wegstrecke zurückgelegt haben, in Empfang. Der 28-Jährige steigt aus der Fahrerkabine seines Harvesters, einer Holzernte-Maschine mit reichlich Pferdestärken unter der roten Motorhaube, und löst die Stahlseile, an denen die Bäume hängen. Auf der anderen Seite der Seilkonstruktion lassen seine drei Kollegen schon wieder ihre Kettensägen sprechen, um die nächsten Fichtenstämme an der roten Katze des Seilkrans zu befestigen. Alpine Technik aus dem Oberallgäu kommt zum Einsatz, um die wegen Borkenkäferbefalls abgestorbenen Bäume aus den Steilhängen im Mucherwiesental zu holen.