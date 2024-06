Kommentar zum Denkmalschutz in Bad Honnef Eigentum verpflichtet

Wer, wie die Verfasserin dieser Zeilen, in einem denkmalgeschützten Haus aufgewachsen ist, der weiß: Neubau ist einfach - sanieren im Denkmal oft alles andere als das. Sprossenfenster im Fachwerk mit Doppelverglasung? Sonderanfertigungen lassen grüßen. Gefache, die nach Jahrhunderten porös sind? Da müssen Fachleute ran. Und immer „kreisen“ die Denkmalschützer, legen fest, was geht und was nicht - exorbitante Kosten inklusive.