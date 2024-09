Dependance des Rhöndorfer Adenauer-Hauses öffnet „Der erste Bundeskanzler“ kommt auf 400 Quadratmetern multimedial nach Berlin

Gewisse Dinge schlagen selbst den für ihre gleichsam unerschütterliche Heiterkeit bekannten Rheinländern gehörig aufs Gemüt. Wenn etwa Bundesministerien von Bonn nach Berlin umziehen müssen und in ihrem Kielwasser viele weitere Verbände, Behörden und Firmen ebenfalls in die Bundeshauptstadt mitnehmen, befürchten die Menschen in der Region rund um die frühere Hauptstadt Bonn gleich einen unaufhaltsamen Rutschbahn-Effekt. Die Ängste in diese Richtung, die die Eröffnung eines Konrad-Adenauer-Forums am Donnerstag, 26. September, in Berlin auslösen, sind allerdings gänzlich unbegründet, sagt Sabine Schößler, Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. „Niemand zieht um“, betont Schößler.