Internationales Tunier auf der Insel Grafenwerth Der fairste Sport der Welt

Das Turnier „Rheinwerfen“ findet am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli auf der Insel Grafenwerth Bad Honnef (an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66) statt. Gespielt wird am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei.