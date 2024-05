Diesmal schon Ende Juni in Selhof Der Flohmarkt als soziales Bindeglied im Ort

Selhof · Hofflohmärkte erleben in der Region einen regelrechten Boom. Mit nur einfach mal auspacken und loslegen, ist es aber nicht getan. Deshalb haben Silke Jürges und Julia Hohendorf in Selhof gerade viel zu organisieren. Sie erklären auch, was einen Hofflohmarkt so besonders macht, verglichen mit einem „normalen“ Flohmarkt.

02.05.2024 , 15:28 Uhr

„Lauter tolle Sachen“ können in diesem Jahr statt im September bereits Ende Juni beim Selhofer Hofflohmarkt erstanden werden. (Archivfoto) Foto: Frank Homann

Von Gabriela Quarg Freie Autorin