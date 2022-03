Ausstellung im Kunstraum in Bad Honnef : Der Kreislauf des Wassers in allen seinen Facetten

Bad Honnef Unter dem Motto „Alles im Fluss" zeigen Renate Schumacher und Winfried Koensler im Bad Honnefer Kunstraum ihre Fotografien. Landschaften aus aller Herren Länder sind dabei ebenso zu entdecken wie Nahaufnahmen, die den Kreislauf des Wassers in allen Facetten zeigen.

Sie fotografieren in Städten, an Häfen und mitten in der Natur – die eindrucksvollen Ergebnisse präsentieren Renate Schumacher und Winfried Koensler im Kunstraum des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef unter dem Motto „Alles im Fluss – steter Wandel in Stadt und Natur“.