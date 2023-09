Werke von Louis Ziercke Der „Maler am Rhein“ ist jetzt im Bad Honnefer Kunstraum zu sehen

Unter exakt diesem Titel erschien vor 20 Jahren eine Biografie des Künstlers von Horst Heidermann. Dem inzwischen verstorbenen Autor widmeten Robert Scheithe und seine Frau Winifred, die Enkelin des Malers, die Präsentation in Bad Honnef. Heidermann hatte bis dahin unbekannte Details aus dem Leben und Wirken Zierckes ermitteln können – eine Wiederentdeckung, die damals mit einer Sonderausstellung einherging. Ihr folgten Ausstellungen in ganz Deutschland – immer an Stationen, die dem Lebensweg Zierckes entsprachen. Jetzt öffnete der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef ihm die Tür.