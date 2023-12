Entspannung in Bad Honnef und Königswinter Der Samstag brachte die Wende beim Rhein-Hochwasser

Am folgenden Tag war der Rhein dann auf dem Rückzug: Bis zum Samstagmorgen gab es zwar weiterhin einen Anstieg der Pegelstände. Gegen Mittag folgte aber eine Wende. Der Rhein zog sich langsam in sein Flussbett zurück und gab stündlich Zentimeter für Zentimeter Rad- und Fußgängerwege, Uferböschungen und überspülte Wiesen frei. In der Rheinallee hatte sich das Wasser stellenweise die Straße erobert. Große Pfützen am Straßenrand zeugten davon. Ränder von angespülten Kleingehölz zeigten, wie weit das Wasser vorgedrungen war in der Nacht. Da wird noch einiges an Aufräumarbeiten auf die städtischen Kräfte zukommen, um Schlamm und Holz zu beseitigen. Insbesondere die betroffenen Gleise der Bahnlinie 66 müssen gut gereinigt werden.