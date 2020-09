Kommunalwahl 2020 : Der Umgang mit dem Geld wird auch in Bad Honnef schwieriger

Bad Honnef Vor der Kommunalwahl haben wir die Parteien um ihre Pläne für die künftige Finanzpolitik gebeten. Die Konsolidierung des städtischen Haushaltes steht bei allen im Vordergrund.

■ FDP Grundsätzlich unterstützt die FDP – wie bisher – die Anstrengungen des Bürgermeisters, den Haushalt zu konsolidieren und weiter auf diesem Kurs zu bleiben. Noch ist nicht absehbar, in welcher Höhe die coronabedingten Ausgaben den städtischen Haushalt letztendlich belasten werden und in welcher Höhe Bund und Land den Kommunen Finanzhilfen leisten werden. Wir sind aber bereit, so weit wie möglich, dazu beizutragen, dass die durch Corona entstandenen unverschuldeten Finanznöte von vielen Schultern getragen werden.

■ SPD Die Corona-Krise hat Bund, Länder und besonders Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. In dieser Krisensituation hat die Bundesregierung gute und nachvollziehbare Entscheidungen für die Betroffenen in unserem Land getroffen – wesentlich veranlasst von SPD-Minister*innen. Auch das Land NRW hat Mittel für KMU und Kulturschaffende bereitgestellt. Als Kommune müssen wir aber vor Ort genau hinschauen, wo Hilfe-Bedarfe sind, wie wir Unterstützung anbieten und gemeinsame Lösungen finden können. Diese gemeinsamen Kraftanstrengungen sind notwendig. Denn nur, wenn Betriebe, Handel und Menschen wieder „sicheren Boden“ in unserer Stadt haben, kann es auch den kommunalen Finanzen besser gehen. Einsparungen sind zwar auch ein Weg, dürfen aber nur bei Projekten vorgenommen werden, die für das gute Leben in der Stadt ohne Relevanz sind. Anders sieht es bei investiven Maßnahmen aus, wie der Sanierung des Sibi oder beim Bau bezahlbarer Wohnungen durch eine stadteigenen Baugesellschaft.