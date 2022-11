Aktion mit Geschenken für Kinder und Senioren : Der Weihnachtsbaum hängt im Siebengebirge voll mit Wünschen

Susi Stopperich nimmt die ganz unterschiedlichen Wünsche am Wunschbaum im Bad Honnefer Rathaus in Augenschein. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Kochtopf, Jacke, saure Gurken: Auf über 380 Wunschzetteln schreiben Kinder und Senioren ihre Herzenswünsche für das Fest der Liebe. Die sind jetzt am Weihnachtswunschbaum im Foyer des Bad Honnefer Rathauses und vier weiteren Standorten zu finden.



Die Aktion Weihnachtswunschbaum 2022 ist in Bad Honnef eröffnet. An fünf Standorten im gesamten Stadtgebiet stehen die weihnachtlich geschmückten Bäume geduldig bereit für ihre Bestimmung: Sie sollen helfen, den Menschen Wünsche zu erfüllen, die auf Grund schwieriger finanzieller Umstände nicht dazu in der Lage sind.

Gerade aktuell sind viele Familien oder allein lebende Mitbürger in Not geraten, etwa durch drastische Verteuerung lebenswichtiger Produkte wie Nahrungs- oder Heizmittel. „Wir haben so viele Krisen und es trifft die Schwachen in unserer Gesellschaft am stärksten“, sagte Otto Neuhoff, Bürgermeister von Bad Honnef, zur Eröffnung der Aktion im Foyer des Rathauses. Die Zettelchen, die an dem Baum im Rathaus und an den anderen Bäumen hängen, tragen die Wünsche von Kindern und Senioren.

Und sie spiegeln Geschichten wider. Eine Seniorin wünscht sich dringend eine warme Jacke, eine andere einen Kochtopf, eine dritte einen kleinen Dekoweihnachtsbaum und ein Glas saure Gurken. Für ein Kind wird ein Schlafanzug gewünscht. „Das macht schon betroffen“, sagte Susi Stopperich, die bei der Eröffnung den Standort eines Wunschbaumes in Aegidienberg vertrat. Solche Artikel seien für viele unerschwinglich geworden.

Weihnachtswunschbäume Vier Standorte in Königswinter Die Aktion Weihnachtswunschbaum startet in Königswinter voraussichtlich am Donnerstag, 24. November. Die Standorte sind im Eingangsbereich des Rewe-Marktes Fickeis in Oberpleis, in der Kreissparkasse Oberpleis, im Rewe-Markt in Ittenbach sowie im Freizeitzentrum Siebengebirge. Der virtuelle Weihnachtsbaum wird unter der Adresse https://wunschbaumkoenigswinter.de aufrufbar sein. zci

Die Wünsche hätten sich zum Teil verändert, merkte Nadine Batzella, Organisatorin der Weihnachtswunschbaumaktion. Wohl auch, weil die Wünschenden gebeten wurden, keine Gutscheine mehr zu benennen, sondern deutlich zu notieren, was sie wirklich brauchen.

Jedes Geschenk soll nicht mehr als 25 Euro kosten

Damit finanziell schwächer gestellte Bürger ihre Wünsche schriftlich in die Wünschebaumrunde einbringen können, seien sie vorab von Mitarbeitern des Fachdienstes Soziales und Asyl angeschrieben worden. „Wir wollen ja konkret helfen“, so Batzella. Meistens seien die Zettel in wenigen Tagen von den Geschenkpaten, die die Wünsche erfüllen, abgenommen und „vergriffen“. Der Wert der Geschenke soll 25 Euro betragen.

384 Zettelchen sind eingegangen und weitgehend an den Bäumen aufgehängt worden. 213 Zettel sind von Senioren und 171 von Kindern geschrieben worden. Wobei nach Angaben der Initiatoren der Aktion von Kindern auch viele Spielzeugwünsche eingegangen seien.

Zu finden sind die Bad Honnefer Bäume in der Filiale der Kreissparkasse Köln in der Innenstadt, Hauptstraße 34, sowie im Hit-Markt in der Berck-sur-Mer-Straße 1. Im Reitersdorferpark steht ein Wunschbaum der besonderen Art: An ihm hängen Spendenkugeln, die abgenommen werden können. Die Spender können dann direkt 25 Euro überweisen. Die Freunde des Reitersdorferparks sind die Initiatoren für den Spendenbaum. Im Bergbereich steht bei EDEKA Klein in Aegidienberg ein Wunschbaum. Bis spätestens Freitag, 9. Dezember, sollen die Geschenke an dem Ort abgegeben werden, wo der Zettel vom Baum genommen wurde. Von dort werden die Präsente zur Sammelstelle gebracht, sortiert und später an die Empfänger überreicht.