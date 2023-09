Deutsch-Französisches Jugendwerk

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) gilt als das „schönste Kind des Élysée-Vertrages“. Denn: In jenem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag vom 22. Januar 1963 wurde die Gründung des DFJW angekündigt. Bereits am 5. Juli 1963 wurde das DFJW während des ersten deutsch-französischen Gipfeltreffens in Bonn innerhalb der vereinbarten regelmäßigen Konsultationen aus der Taufe gehoben mit Standorten in beiden Ländern. Neben Paris war Adenauers Wohnort Rhöndorf bis zum Jahr 2000 wichtiger Sitz in einem ehemaligen Hotel. Der Regierungsumzug veranlasste das DFJW zum Bedauern der Bad Honnefer, seine Zelte in Rhöndorf abzubrechen und nach Berlin zu gehen.

Ziel der DFJW-Gründung war es, die Verbindungen zwischen jungen Menschen in Deutschland und Frankreich auszubauen und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen. Der Historiker Professor Joseph Rovan ist der Ansicht, dass das DFJW „die größte Völkerwanderung in Friedenszeiten“ organisiert habe. Seit 1963 hat das DFJW fast 9,5 Millionen jungen Menschen die Teilnahme an 400 000 Austauschprogrammen ermöglicht. Jugendaustausch und Jugendprojekte, Schüler- und Studentenaustausch, Sprachkurse, Partnerschaften von Städten und Regionen, Sportbegegnungen, Praktika und Austausch im Berufsbereich, Stipendien für Fachseminare und Forschungsarbeiten gehören dazu. Seit mehreren Jahren hat das DFJW seine Aktivitäten auf Nachbarländer in Mittel- und Südosteuropa sowie den Mittelmeerraum ausgeweitet.