Diamanthochzeit in Bad Honnef Es begann mit einem spontanen Spaziergang auf Grafenwerth

Auf der Insel Grafenwerth starteten Johannes und Agnes Kurenbach ins Glück: Er wartete nach einem Arbeitstag Ende der 50er Jahre am Honnefer Bahnhof auf den Bus nach Aegidienberg, sie wollte nach Rheinbreitbach. „Sie hat mir gleich so gut gefallen“, erzählt er. Und so fasste sich der damals Zwanzigjährige ein Herz und lud das Fräulein Kohlpoth zu einem Spaziergang auf der Insel ein. Ihre Taschen versteckten sie unter einem Strauch. „Wir waren uns auf Anhieb sympathisch“, sagt auch Agnes über dieses Erlebnis, „ich wurde damals 17.“ Der Bus war nach dieser ersten Begegnung weg. Dabei musste die Tochter eines Uhrmachermeisters immer pünktlich sein.