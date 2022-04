Erster Schultag nach den Osterferien : Tragen Schüler in der Region weiter freiwillig Masken?

Viele Schülerinnen und Schüler schützen sich auf freiwilliger Basis mit der Maske vor einer Corona-Ansteckung. Foto: dpa/Matthias Balk

Rhein-Sieg-Kreis Die Testpflicht ist weg, die Maskenpflicht ebenfalls. Und jetzt? Tragen Schüler in der Region trotzdem weiter freiwillig Masken? Der General-Anzeiger hat am ersten Schultag nach den Osterferien in mehreren Schulen nachgefragt.

Die gesetzliche Pflicht zum Tragen von Schutzmasken im Unterricht besteht zwar nicht mehr. Auch die Corona-Testpflicht ist weggefallen. Dennoch versuchen die Schulen im Rhein-Sieg-Kreis mithilfe der Eltern und der Schülerinnen und Schüler, Ansteckungen zu verhindern. Das ergab eine Umfrage des GA am Montag.

„Die weitaus meisten 185 Schülerinnen und Schüler tragen weiter im Unterricht eine Maske, etwa 90 Prozent“, sagt Irmine Strotmann, die kommissarische Leiterin der Grundschule Sankt Martin in Bad Honnef. Dies funktioniere, die Kinder seien ja ans Masketragen gewöhnt. Obwohl die Schulleitung das Tragen einer Maske befürworte, habe man in keine Richtung an die Eltern appelliert. Durch den Wegfall der Testpflicht verspüre sie schon eine gewisse Unsicherheit, so Strotmann. Aber die Eltern würden die Schule direkt informieren, wenn ihr Kind Erkältungssymptome aufweise. Ansonsten achteten die Lehrer weiter auf Hygieneregeln, wie etwa das Händewaschen. Man versuche, Abstand voneinander zu halten und lüfte die Klassenräume regelmäßig.

Vertrauen in die Eltern

Maria Orth, die Leiterin der Rheinbacher Grundschule Sankt Martin, hat am ersten Tag nach den Osterferien festgestellt, dass etwa 90 Prozent ihrer 273 Schülerinnen und Schüler weiter Maske tragen, auf freiwilliger Basis. Befürchtungen, dass infizierte Kinder nach dem Wegfall der Testpflicht das Virus in die Schule tragen, hat Maria Orth nicht. Sie vertraue den Eltern. Diese gingen sehr sensibel mit dem Thema um und würden ihr Kind zu Hause lassen, wenn es Erkältungssymptome habe.

Beatrix Glaser leitet das Städtische Gymnasium in Hennef. Sie schätzt, dass 80 bis 85 Prozent der 1050 Schülerinnen und Schüler Maske tragen. In den älteren Jahrgängen nehme diese Quote aber ab. „Vor den Ferien haben wir an Toleranz in beide Richtungen appelliert. Wir wollen ja niemanden unter Druck setzen“, sagt Glaser. Im Kollegium trage jeder eine Maske. Dennoch herrsche „eine gewisse Verunsicherung“. Glaser erklärt: „Wir sind gespannt, welchen Effekt es hat, wenn Infektionen zu spät erkannt werden.“ Sie wisse, dass viele Eltern ihre erkälteten Kinder testen ließen. Problem seien aber die symptomfreien Kinder.