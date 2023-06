Radweg, Ersatzstraße, neue Wohnhäuser Diese Baustellen kommen demnächst auf Bad Honnef und Königswinter zu

Siebengebirge · In Rhöndorf werden voraussichtlich noch in diesem Jahr gleich zwei Bauprojekte starten, wovon eins auch den Verkehr nach Königswinter beeinträchtigen wird. In Königswinter sollen voraussichtlich Anfang 2024 ebenfalls zwei Bauvorhaben angegangen werden. Weiter gehen auch die Bauarbeiten an der B 42.

15.06.2023, 18:00 Uhr

Der Radweg zwischen dem Bahnübergang „Am Steinchen" und dem Ortseingang Königswinter soll ab Herbst saniert werden. Das hat Folgen für den Autoverkehr in Richtung Königswinter. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Der Ausbau des Rheinradweges und der erste Bauabschnitt des Vorhabens „Ausbau Rommersdorfer Straße“ stehen in Bad Honnef noch für dieses Jahr auf dem Plan. „Beide Maßnahmen finden parallel im Herbst statt. Konkret werden die Straßenbaumaßnahmen an der Erzstraße, der Grabenstraße, der Rommersdorfer Straße und am Rheinradweg durchgeführt“, so Thomas Heinemann, Pressesprecher der Stadt.