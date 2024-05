Genießen unter freiem Himmel Diese Biergärten laden im und am Siebengebirge zur Einkehr ein

■ Auf dem Salmenfang: Chillen wie im Urlaub – das ermöglicht in Rheinbreitbach der Campingplatz mit Biergarten „Auf dem Salmenfang“. In der Saison ist von Montag bis Samstag immer von 16 bis 22.30 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 22.30 Uhr. Auf dem Salmenfang paaren sich persönliche Atmosphäre mit Urlaubsflair, bequeme Sonnenstühle direkt am Wasser sind inklusive. Beliebt bei den zahlreichen Stammgästen sind unter anderem die Flammkuchen, alleine neun verschiedene Variationen gibt es (10,50 bis 13,50 Euro) – alles hausgemacht und frisch belegt. Die Getränkekarte umfasst alle gängigen Softdrinks sowie verschiedene Flaschenbiere. Info: www.salmenfang.de/biergarten.html