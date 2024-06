Veranstaltung war am Samstag geplant „Dîner en blanc“ in Bad Honnef fällt aus – Das ist der Grund

Und die sollte sich den Termin für 2025 schon notieren: Dann soll am 21. Juni das nächste „Dîner en blanc“ stattfinden. Derweil bietet der Freundeskreis Reitersdorfer Park in den kommenden Monaten weitere Veranstaltungen an. Die sonntägliche Matineereihe „Musik im Park“ jeweils von 12 bis 14 Uhr wird fortgesetzt. So werden am 14. Juli werden sanfte Saxophonrhythmen mit Heinz Röder durch den magischen Park säuseln. Am 4. August jazzen „Straight Four“ Stücke von Gershwin, Cole Porter und Duke Ellington. Auch ein Konzert mit „Autumn Nights“ mit Rock- und Pop-Classics findet in diesem Jahr noch statt.