Wo die Reben wachsen Winzer laden zum „Mittelrhein Offroad“ am Drachenfels

Keine Frage, die Mittelrhein-Weine sind in aller Munde. Zumindest waren sie es am Wochenende: bei dem zwölften Mal „Mittelrhein Offroad“, dem Weinfest der etwas anderen Art in den Weinbergen am Drachenfels. Die Weingüter Pieper aus Königswinter, Philipps-Mühle aus Sankt Goar, Sturm aus Leutesdorf und Kay Weine aus Oberdollendorf laden noch am Sonntag, 9. Juni, einheimische Weine dort zu probieren, wo sie ihren Ursprung haben, dort wo die Reben wachsen.