Patrick Steidle aus Bad Honnef veröffentlicht Erstlingswerk : Drei Monate von der ersten Zeile bis zum fertigen Roman

Unter dem Pseudonym Patrick D. Stein hat Patrick Steidle seinen ersten Roman vorgelegt. Der Zweite ist bereits in Planung. Foto: Frank Homann

BAD HONNEF Unter dem Pseudonym Patrick D. Stein hat der Bad Honnefer Autor Patrick Steidle jetzt seinen ersten Roman veröffentlicht. Das Buch widmet sich unter anderem der Aufarbeitung von Kriegserlebnissen, dem Leben eines Bombeentschärfers - und verschütteten Erinnerungen.

Ein Bombenentschärfer und die Einsamkeit – das sind die Zutaten für das Buch „Wir sind nicht da“ von Patrick Steidle. „Den Wunsch, einen Roman zu schreiben, hatte ich schon als Kind“, erzählt der 45-Jährige, der unter dem Pseudonym Patrick D. Stein seinen Erstling vorstellt. „Weil mein Name regelmäßig falsch geschrieben wird“, erklärt der Autor, der seit zehn Jahren in Bad Honnef lebt, die Wahl der Alias-Form.

Bisher hatte ihm das Thema gefehlt, aber dann brachten ihn die Berichte über die zahlreichen Bombenentschärfungen im Rheinland und die Sirenen-Probealarme auf die Idee. „In unserem Nachbarhaus war noch eine Sirene angebracht, die während der Kriegszeit bei Fliegeralarm laut heulte“, berichtet Steidle, der in Flehingen bei Karlsruhe aufgewachsen ist.

Erinnerungen der Kriegskinder

An diese Erzählungen erinnerte er sich während der Sirenenproben. Er verknüpfte das explosive Erbe des Bombenkriegs mit den verschütteten Erinnerungen der Kriegskinder. „Gefangen zwischen Schuldgefühlen und schmerzhaften Erfahrungen versuchen viele Betroffene und deren Angehörige bis heute, mit diesem Erbe zu leben“, sagt Patrick Steidle, der Geschichte, Volkswirtschaftslehre und Linguistik studierte, bevor er im Bereich Marketing, PR sowie als Redenschreiber in Wirtschaft und Industrie tätig wurde und sich auch immer für psychologische Themen interessierte.

Steidle verfolgt in seinem Buch den Faden vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Da ist diese Kriegsenkelgeneration, die noch unter der „Fernwirkung“ dieser dramatischen Jahre leidet, so wie sein Protagonist. Väter waren abwesend durch Krieg und Gefangenschaft, kehrten nicht zurück oder sprachen nach der Heimkehr nicht über ihre furchtbaren Erlebnisse. Steidle hat da eigene Erfahrungen: „Ich kenne nur den Bruchteil meiner Familie.“ Auf dem Ofensims bei der Großmutter, die selbst im Krieg verschüttet war, standen Fotos gefallener Angehöriger. Erlebnisse wurden nicht verarbeitet, aber dennoch weitergegeben an die Kinder und Enkel.