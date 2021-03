Bad Honnef : Dreijähriger von Auto erfasst und verletzt

Bad Honnef Bei einem Verkehrsunfall in Bad Honnef ist am Mittwoch ein dreijähriger Junge verletzt worden. Er war vor ein Auto gelaufen.

Eine 53-Jährige wollte nach Angaben der Polizei gegen 14.40 Uhr mit ihrem Wagen in Höhe des Kinderspielplatzes am Honnefer Kreuz nach links in Richtung Menzenberger Straße abbiegen.