„Dana“ ab jetzt im Rettungseinsatz Wasserwacht Rhein-Sieg stellt neues Mehrzweckboot vor

Das Boot hat mit 50 Zentimetern einen sehr niedrigen Tiefgang, mit 200 PS einen starken Außenbordmotor und eine Zuladungskapazität bis zu zwei Tonnen. Somit ist es zum Beispiel in der Lage, hohe Gewichte wie Sandsäcke in überflutete Bereiche mit geringer Wassertiefe zu transportieren. Durch die starke Motorisierung können auch weiter entfernte Einsatzstellen zügig erreicht werden. Selbst das Abschleppen havarierter Boote stellt kein Problem dar. Die absenkbare Bugklappe ermöglicht in überfluteten Gebieten die Evakuierung von Behinderten und Patienten mittels Rollstuhl oder Trage. Ein Sonar erleichtert die Personensuche in tieferen Gewässern wie in Badeseen erheblich. Und im Radius von 360 Grad schwenkbare Such- und Arbeitsscheinwerfer machen nächtliche Einsätze möglich.