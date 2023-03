Konzert für die Erdbebenhilfe Duo „Habah“ musiziert in Bad Honnef für Erdbebenopfer

Wie die beiden Schöpfer dieser Musik hat auch Ani Ter-Martirosyan ihre ersten Studien in Eriwan absolviert; in Düsseldorf schloss die armenische Künstlerin ihr Studium mit Auszeichnung ab, erhielt viele Preise und ist eine gefragte Solistin als auch vielseitige Kammermusikpartnerin. Das gilt auch für Dilara Sahin, die türkisch-britische, in Brighton geborene Musikerin, die derzeit an der Hochschule für Musik in Köln studiert.