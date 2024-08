Auf der Fahrt sammelte Lingenthal Mirek ein. Mirek ist Arzt im Krankenhaus Uzhorrod in der West-Ukraine und Ansprechpartner für die HFH vor Ort, wenn es darum geht, welche Sachspenden alle benötigt werden. Am Donnerstag wird Lingenthal zurückerwartet. Die 20. Hilfsfahrt war zustande gekommen, nachdem viele Partner der „Help Force Honnef", die nicht nur aus Bad Honnef kommen, gespendet hatten. Zu den Spendern gehören die Klinik Fallingbostel, die medizinische Ausstattung zur Verfügung stellte, die Flüchtlingshilfe Papenteich, das Christinenstift Unkel und die Caritas Bad Honnef. Aber auch private Spenden, die seit der letzten Hilfsfahrt abgegeben wurden, haben ihren Weg in den Transporter gefunden.