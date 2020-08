Ausstellung im Kunstraum : Ein Appell zum Klimaschutz in Bad Honnef

Die Zeit zum Handeln ist jetzt, will Künstler Ulrich Cremer mit seinen Werken in der Sonderausstellung „KLMSCHTZ jetzt“ deutlich machen. Foto: Frank Homann

Bad Honnef. Der Künstler Ulrich Cremer zeigt seine Plakate zum European Green Deal im Kunstraum Bad Honnef. Seine Ausstellung „KLMSCHTZ jetzt“ ist ein flammender Appell, mehr für den Schutz unseres Heimatplaneten zu unternehmen.

Aus der Sicht von Ulrich Cremer ist die Welt im Eimer – zwar noch nicht ganz, aber fast. Die eine Hälfte des alten Globus’ ist bereits in dem rostigen Mülleimer aus Metall verschwunden, die andere schaut noch oben heraus. Noch scheint es also nicht zu spät zu sein, noch könnte die Erde gerettet werden. So ist die Ausstellung, die am Sonntag im Kunstraum in Bad Honnef eröffnet wurde, ein einziger flammender Appell Cremers, mehr für den Schutz unseres Heimatplaneten zu unternehmen. Unter dem Titel „KLMSCHTZ jetzt“ zeigt der Königswinterer Künstler noch bis zum 23. August Plakate zum European Green Deal sowie Plastiken, die sich mit der Zerstörung von Umwelt und Natur beschäftigen.