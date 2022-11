Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde feiert Jubiläum : Ein Konzert als Geschenk zum eigenen Geburtstag

Energiekrise belastet Gemeindekassen : Kirchen in Bad Honnef und Königswinter wollen im Winter weniger oder gar nicht heizen Wer in den kommenden Monaten Kirchen in Königswinter und Bad Honnef besuchen will, sollte sich warm anziehen. Um Energiekosten einzusparen, wollen einige Gemeinden die Heizung auslassen oder zumindest runterdrehen.