DRK Siebengebirge übergibt Fahrzeug : Ein mobiles Büro für die Flutgebiete

Bad Honnef Seine erste Station war Rheinbach, die Aufschrift „Fluthilfe“ signalisiert, worum es geht: Das Deutsche Rote Kreuz Siebengebirge übergab an den DRK-Kreisverband ein Mehrzweckfahrzeug, das künftig als mobiles Büro die Opfer in den Flutgebieten im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis zum Einsatz kommt.

Insgesamt eine Million Euro verteilt der DRK-Kreisverband an Flutopfer. Aber nicht nur die finanzielle Hilfe ist gefragt, sondern auch der Zuspruch in den Begegnungen mit dem Team „Flut-Hilfe Rhein-Sieg“. Damit die Helfer künftig noch flexibler sind, stellt das Deutsche Rote Kreuz Siebengebirge eines seiner Fahrzeuge als mobiles Büro zur Verfügung und unterstützt auch auf diese Weise weiterhin aktiv die Fluthilfe.

Hilfe und Unterstützung vor Ort in den Flutgebieten

Von Anfang an waren die Rot-Kreuz-Leute unterwegs im Flutgebiet, um Hilfe vor Ort aufzubauen und Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen zu leisten. Sie vermittelten Sachspenden, transportierten Schmutzwasserpumpen, Bautrockner und Luftentfeuchter, lieferten Kühlschränke, Wäschetrockner oder Waschmaschinen direkt an die Betroffenen.

Von Anfang an gaben die Rot-Kreuzler Hilfestellung für die schnelle Abwicklung zur Auszahlung der DRK-Soforthilfe. Bedingung war, dass sich die Schadenssumme auf mehr als 10.000 Euro beläuft. Ob mit oder ohne Elementarversicherung – „wir schauen uns alles auf alle Fälle an“. Mittlerweile geht es um Anträge für Haushaltsbeihilfen. „Viele kommen per Mail herein.“

Fluthilfe-Fahrzeug mit portabler Büroausstattung

Hilfe für bislang 511 Haushaltsangehörige

Verena Hemmerling nennt ihre Erfahrung: „Gespräche und Unterstützung bei den persönlichen Anliegen rücken immer mehr in den Fokus. Die Ansprechbarkeit in allen betroffenen Bereichen wird zunehmend wichtiger.“ Manche haben mit Glück eine Mietwohnung gefunden, andere hausen bei Bekannten in einem Zimmer oder sind in den Obergeschossen ihrer Häuser geblieben. „Auch bei Wohnungsfragen versuchen wir zu vermitteln.“ Ebenso in Sachen Plätze für Psychotherapie.