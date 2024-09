HIstorischer Aalschokker in Bad Honnefer Rheinarm Ein Rundgang auf dem schwimmenden Denkmal Aranka

Aber: Mit Aranka fing im März 2003 alles an. Das Schiff, dessen Name übersetzt – je nach Interpretation – „die Goldene“, „die Vergoldete“, „aus Gold gemacht“ oder „das kleine Gold“ heißt, ist ein historisches Zeugnis des Fischfangs im Rhein. Das 1917 in den Niederlanden erbaute Schiff misst 16 Meter in der Länge, 5,50 Meter in der Breite und wiegt rund 30 Tonnen. Wenn keine Fangsaison für Aale und Lachse war, lag der Schokker ohne Motor oder Segel im Fluss vor Anker. Noch bis in die 1980er Jahre verdiente die Bad Honnefer Fischerfamilie Jansen mit und auf Aranka ihren Lebensunterhalt.