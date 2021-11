Co-Working Space in Bad Honnef eröffnet : Ein Testlabor für die Arbeit der Zukunft

Bad Honnef Unprobiert schmeckt nach nichts: Im übertragenen Sinn gilt das auch für neue Formate in der Arbeitswelt. Dass die im Wandel ist, hat nicht zuletzt die Pandemie mit immer mehr Arbeitnehmern im Homeoffice gezeigt. Dass es besser geht als im Küchenbüro, beweisen immer mehr sogenannte Co-Working Spaces. In Bad Honnef gibt es einen solchen jetzt als Testphase für Jedermann.

Coworking, sagt Tobias Kollewe, „ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen“. Zugleich seien die Konzepte „immer noch erklärungsbedürftig“, berichtet der Vorstand der Cowork AG. Eine Möglichkeit, seine Fragen zu stellen, selbst Erfahrungen mit Co-Working zu sammeln und Anregungen zu geben, welche Lösungen gebraucht werden, gibt es neuerdings in Bad Honnef: An der Bahnhofstraße 6 hat ein Pop-up Co-Working Space eröffnet: Fünf Monate lang können Bürgerinnen und Bürger die Arbeitsplätze dort kostenlos nutzen.

Wie sieht Arbeiten 2035 aus? Keinesfalls wie heute, da der Arbeitstag für viele Arbeitnehmer mit dem täglichen Stau beginnt. Dass es anders geht, zeigt das „Testlabor“ an der Bahnhofsttraße, so Bürgermeister Otto Neuhoff. Neues auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und vom Input der Nutzer zu profitieren, das sei der Sinn des Pop-up Co-Working Spaces mit Konferenztechnik und Highspeedinternet.

Dank der Cowork AG sei es innerhalb kürzester Zeit gelungen, die Räume auszustatten, so Brackelsberg; lediglich Lieferengpässe in der Pandemie sorgten dafür, dass noch etwas am Mobilar fehlt. Die Pandemie war es auch, die Homeoffice einen Schub verpasste – allerdings, so Kollewe, bedeute das für viele betroffene Arbeitnehmer ein Home-Büro „in der Küche oder im Schlafzimmer“. Besser können das Coworking Spaces, die überall zunähmen und zu mehr als 50 Prozent von Angestellten von großen wie kleinen Unternehmen, nicht nur von selbstständigen Einzelkämpfern genutzt würden. Kollewe: „Das sind nicht die jungen Nerds. Das Durchschnittsalter liegt bei 40 Jahren.“