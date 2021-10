Sanierung Alter Friedhof Bad Honnef beginnt : Ein wetterfestes Dach für die historische Leichenhalle

Bad Honnef Seit dem Jahr 2000 steht der Alte Friedhof in Bad Honnef komplett unter Denkmalschutz, nicht zuletzt wegen der historischen Gebäude. Die sollen nun Stück für Stück saniert werden.

Vor der Neuanlage des Alten Friedhofs 1831 diente der Kirchhof der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist als Begräbnisstätte. 1865 und 1883 wurde der Friedhof, der sich bis Ende des 19. Jahrhunderts inmitten unbebauten Geländes befand, erweitert. Im Jahr 2000 wurde die Anlage in die Denkmalliste der Stadt Bad Honnef eingetragen. 2011 wurde die südlich gelegene Friedhofsmauer an der Menzenberger Straße saniert.

Leichenhalle komplett überdacht

Begonnen indes wurde jetzt mit der Leichenhalle in gotischer Stilsprache, die im 19. Jahrhundert von Stadtverordnetem und Wohltäter Franz Weyermann gestiftet worden war. Sie wurde komplett eingerüstet und überdacht. Die Säcke auf dem Gerüst sind mit Kieseln gefüllt: 15 Tonnen. Damit ist das Gerüst fest verankert und vor Windböen geschützt. Die zweite Friedhofshalle erhält ebenfalls Gerüst und Dach, so die Stadtverwaltung weiter. Die Konstruktionen schützen zunächst vor weiterer Nässe. Zum anderen könne dank der Aufbauten mit einer vorsichtigen, sanften und langsamen Trocknung des Mauerwerks begonnen werden.

Farbe soll erhalten werden

Damit werde, so die Planung, die Farbe im Leimanstrich erhalten, denn eine aggressive Vorgehensweise durch schnelle Trocknung würde die Farbe aus dem Anstrich ziehen. Die Gerüste erinnern an die Sanierung des wesentlich größere Bad Honnefer Kurhauses, das 2019 für die Dacherneuerung und für den Schutz des Mauerwerks vor Nässe komplett eingerüstet worden war und ein provisorisches zweites Dach erhielt. Die kleinere Ausgabe von Sanierungsarbeiten gibt es nun auf dem Alten Friedhof. Wie berichtet, soll sich auch auf dem Waldfriedhof in Rhöndorf etwas tun. Die seit Jahren gesperrte Kapelle soll, so die Hoffnung der Verwaltung für das kommende Jahr, ebenfalls hergerichtet werden. Ein Konzept dazu, wie das gelingen soll, solle bis Ende des Jahres vorliegen.