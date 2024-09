Ateliers in Bad Honnef öffnen für Besucher Einblick in die Welt der Künstler

Flyer zu der Veranstaltung liegen bereits in zahlreichen Geschäften der Stadt aus. Markantes Erkennungszeichen darauf ist ein leuchtender Kreis in Orange, der wie mit einem dicken Pinsel gemalt aussieht. In den Flyer sind alle 37 Standorte aufgeführt. Besucher können sich ihre Rundgänge zusammenstellen, wie es fußläufig am besten passt. Ebenso bedacht wurde eine Markierung der barrierefrei zugänglichen Orte, sodass allen ein unbeschwerter Kunstgenuss ermöglicht wird. Zudem sind alle Standorte an den orangefarbenen Ballons und Kreisen schon von Weitem zu erkennen.