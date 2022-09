Schmuck und Geld aus Wohnung in Bad Honnef gestohlen : Polizei fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Einbrechern

Schmuck und Geld aus Wohnung in Bad Honnef gestohlen

Nach einem Einbruch in Aegidienberg-Rottbitze sucht die Polizei nach den Tätern. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bad Honnef Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Männern. Sie sollen im Juni in eine Wohnung in Aegidienberg-Rottbitze eingebrochen sein.

Zwei Männer sind am 17. Juni in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus in Aegidienberg-Rottbitze eingebrochen. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.