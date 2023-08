Mobiler Brückenschlag von Bad Honnef nach Frankreich Eine Fotografie von Charles de Gaulle in Rhöndorf geht auf große Reise

Rhöndorf · Eine Gruppe von Pro-Europäern initiiert auf mehreren Etappen einen mobilen Brückenschlag zwischen Rhöndorf, dem Wohnort Konrad Adenauers, und La Boisserie in Colombey-les-deux-Eglises, dem Wohnort von Charles de Gaulle. Anlass ist die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags vor 60 Jahren, der als Fundament für die deutsch-französische Aussöhnung gilt. Nach dem Start in Rhöndorf startet die zweite Etappe am Freitag.

31.08.2023, 15:00 Uhr

Am 5. September 1962 winkt Frankreichs Präsident Charles de Gaulle nach seiner Unterredung in Konrad Adenauers Wohnhaus den Menschen in Rhöndorf zu, die ihm frenetisch zujubeln. Im Hintergrund ist das Wohnaus zu sehen. Foto: Stiftung Bundeskanzler.Adenauer-Haus

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

