Konzerte mit dem Honnefer Gospelchor ´n Joy „Eine schönere Einstimmung auf Weihnachten gibt es eigentlich gar nicht“

Den Sängerinnen und Sängern des Chores war schon beim Einzug die Freude am Singen und die Begeisterung für die Musik anzuhören und anzusehen. Das Publikum schien bereits vom ersten Takt an „infiziert“. Dass der Saal schon zu Konzertbeginn tobt, gelingt sonst wohl nur Stars. Zu einem solchen hat sich der Gospelchor in Bad Honnef und Umgebung gemausert. „Damals konnte sich viele diese Art von Musik in der Gemeinde nicht vorstellen“, erinnert sich Pfarrer Uwe Löttgen-Tangermann an die Anfänge des Chores, der in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Doch viele hätten auch sehr um diesen Chor gekämpft – mit Erfolg. „Was wäre der erste Advent ohne die fröhlich, besinnliche Stunde mit ‘n Joy.“