So gesehen : Einfach mal knuddeln

Kunddeln tut einfach nur gut. Das gilt in jedem Alter. Foto: DPA

Region Die Amerikaner sind besonders erfinderisch, was nationale und auch internationale Gedenktage angeht. Schon mal was vom „Tag der Schokoladenwaffeln“ gehört? Da macht der Weltknuddeltag am 21. Januar doch mehr Sinn, findet GA-Redakteurin Claudia Sülzen.