Einsatz in Bad Honnef : Holztreppe in Gebäude fängt Feuer und sorgt für massive Rauchentwicklung

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Wohnhaus im Bad Honnefer Ortsteil Selhof eine Holztreppe in Brand geraten. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr Bad Honnef in den Ortsteil Selhof ausgerückt. Eine Holztreppe in einem Wohnhaus war in Brand geraten.



Gegen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr Bad Honnef in die Schulstraße im Ortsteil Selhof ausgerückt. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil in einem dortigen Wohnhaus starker Rauch zu sehen war. Nach dem Eintreffen der Löschzüge schickte der Einsatzleiter zwei Kräfte mit Atemmasken in das Gebäude, um zu löschen und um nach Personen zu suchen, die sich möglicherweise noch im Haus befanden.

Eine Holztreppe hatte Feuer gefangen und wurde stark beschädigt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Laut Bad Honnefer Feuerwehrsprecher Björn Haupt war der Grund des Feuers mutmaßlich ein technischer Defekt in einer Anlage unter der genannten Holztreppe. Verletzte gab es, Stand jetzt, keine.

(ga)