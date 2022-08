32-Millionen-Euro-Projekt in Bad Honnef : Einweihung der Erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef mit Tanz und Segen

Bad Honnef Mit fast zwei Jahren corona-bedingter Verspätung konnte die Fertigstellung der Erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef nun gefeiert werden. Wer auf dem Schulgelände nach Grün sucht, wird allerdings enttäuscht.

Zwischen dem Gottesdienst am Morgen und dem bunten Schulfest am Nachmittag erinnerten die Vertreter von Erzbistum sowie Schule und Stadt in einem Festakt an den beschrittenen Weg. In der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist betonte Weihbischof Puff: „Meine erste Begegnung mit eurer Schule fand vor Jahren im Rahmen eines Starkmacher-Projekts der Band ,Gen Rosso‘ statt.“ Damals hätten die Schüler innerhalb einer Woche ein beeindruckendes Musical eingeübt und es aufgeführt. Dabei seien viele Talente sichtbar geworden. „Für mich ist die Gesamtschule Bad Honnef ein ,Mutmacher-Projekt‘, das in gesellschaftlich und kirchlich schwierigen Zeiten junge Menschen befähigt, sich selbst und Gott etwas zuzutrauen.“ Der Weihbischof ging in seiner Predigt auf die Lebenswelt der Kinder ein. Die Schule solle sie stark machen für das Leben.