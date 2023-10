Wechsel im „Eiscafé Alessandro“ in Bad Honnef Den Eismacher von Rhöndorf zieht es zurück nach Italien

Sein Mango-Eis sucht seinesgleichen. Und nicht nur das. 23 Jahre gehörten Alessandro Chiappin, seine Familie und sein Team und nicht zuletzt seine Eiskreationen zu Rhöndorf wie das Ziepchen selbst und der Blick auf den Drachenfels. Jetzt allerdings naht für Alessandro die Zeit des Abschieds: Den Wahl-Rhöndorfer und seine Familie zieht es zurück nach Nord-Italien. Sein Geschäft übergibt der Unternehmer dann in neue Hände. Mit Paulo Moraes sei ein Nachfolger mit langer Gastro- und Gelato-Berufserfahrung gefunden, der das „Eiscafé Alessandro" weiterführen werde, teilt Chiappin in einem Schreiben an seine Kunden mit.