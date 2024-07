Neueröffnung in Bad Honnef Eltern-Kind-Café eröffnet in ehemaligem asiatischen Restaurant

Einen Ort, an dem Eltern Kaffee trinken können und an dem ihre Kinder beschäftigt sind - mit anderen Kindern, mit Spielsachen. Und ein Ort, an dem Kinder ganz bewusst laut sein dürfen. In wenigen Wochen eröffnet das Eltern-Kind-Café „Älldere un Pänz“ in der Hauptstraße 84 in einem ehemaligen asiatischen Restaurant in der Bad Honnefer Fußgängerzone. Inhaber ist Johannes Limbach. Da noch nicht alles fertig ist, stehe ein exaktes Datum noch aus, sagt er: „Einfach immer vorbeikommen oder auf Instagram schauen.“ Dem Café einen rheinischen Nanen zu geben, war seine Idee. „Ich bin hier aufgewachsen und Rheinländer durch und durch. Da war der Name naheliegend.“