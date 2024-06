Sicherheit an Schulen Wie die Stadt Bad Honnef gegen Elterntaxis vorgehen will

Frühmorgens um 7.45 Uhr, das Kind steigt aus dem Auto, der Ranzen wird aufgesetzt, dann geht es los zum Unterricht: Die sogenannten Elterntaxis gehören vor den Schulen längst zur Tagesordnung. Nicht selten entsteht an Schulen ein regelrechtes Verkehrschaos, das die Stadt Bad Honnef nun, zunächst im Rahmen eines Verkehrsversuches, unterbinden will. Nach den Sommerferien startet der auf ein Jahr angelegte Versuch, bei dem Straßen an mehreren Schulen zeitweise gesperrt werden. Möglich macht das ein neuer NRW-Landeserlass.