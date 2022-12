Nach vier Jahren in Geiselhaft : Entführter Bad Honnefer Entwicklungshelfer in Mali freigelassen

Der Entwicklungshelfer Jörg Lange hat viel Erfahrung mit Auslandseinsätzen in Afrika. Mit seinem Projekt Fathima unterstützt der Bad Honnefer Mädchen in Burkina Faso. Vier Jahre war er in Afika entführt. Foto: Fatima

Bad Honnef Frei nach vier Jahren Geiselhaft: Medien berichten, dass der 2018 im Niger entführte Entwicklungshelfer Jörg Lange wieder auf freiem Fuß ist. Erleichterung auslösen dürfte das auch in seinem Wohnort Bad Honnef.



Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Der vor vier Jahren im Niger entführte Entwicklungshelfer Jörg Lange aus Bad Honnef ist offenkundig wieder auf freiem Fuß. Das berichtet das Magazin Focus unter Berufung auf interne Kreise des Berliner Krisenstabes. Wie mehrfach berichtet, war der Ingenieur und Mitarbeiter der in Bonn ansässigen Hilfsorganisation Help im April 2018 im Niger zunächst brutal überfallen und dann offenbar ins Nachbarland Mali entführt worden. Seither fehlte von dem heute 63-Jährigen jede Spur.

Große Sorgen löste das auch in seinem Wohnort Bad Honnef aus. Lange ist dort Mitbegründer und war bis zu seinem Verschwinden Erster Vorsitzender des Vereins Fathima, einem nach wie vor aktiven gemeinnützigen Förderverein agrotechnischer und handwerklicher Initiativen für Mädchen in Afrika. „Er ist kein Draufgänger. Sein Herz ist in Afrika“, hatte seinerzeit einer seiner Mitstreiter in der gemeinnützigen Arbeit mit Bestürzung auf die Entführung Langes im Gespräch mit dem GA reagiert.

Bad Honnefer war vor vier Jahren entführt worden

Ausländische Medien und die Nachrichtenagentur Reuters berichteten 2018 unter Berufung auf den Generalstaatsanwalt in Niger übereinstimmend, dass der Bauingenieur und erfahrene Entwicklungshelfer rund 25 Kilometer südlich der Stadt Inates überfallen und verschleppt worden sei. Das Auswärtige Amt ließ damals und auch später auf GA-Anfrage stets wissen, zu Entführungsfällen generell keine Auskunft zu geben, um Gefahren für den Entführten auszuschließen.

Die genauen Hintergründe des Überfalls lagen im Dunkeln. Medienberichten zufolge, so laut Reuters und der französischen Tageszeitung Ouest-France, sei ein islamistischer Hintergrund nicht auszuschließen. Auch wurde berichtet, ein Lösegeld in zweistelliger Millionenhöhe sei gefordert worden. Die Hilfsorganisation Help bestätigte dem GA damals lediglich, dass es sich bei dem im Niger Entführten um einen ihrer Mitarbeiter handelte. Einen Namen wollte man mit Verweis auf die besondere Gefährdungslage für den Betroffenen in all den Jahren nicht nennen.

Der gebürtige Düsseldorfer Lange war während seiner aktiven Zeit schon in mehreren Ländern Afrikas aktiv und zum Zeitpunkt seiner Entführung für Help in Niger tätig. In Bad Honnef hingegen ist Lange bekannt durch sein Engagement für den Verein Fathima. Lange, der seit 1985 für private, kirchliche und staatliche Organisationen soziale Projekte in Burkina Faso leitete, hat es sich in diesem Verein zur Aufgabe gemacht, Bildungsinitiativen für Mädchen zu fördern und ihnen somit eigene berufliche Perspektiven zu eröffnen. Alleine 2014 reiste er dreimal nach Burkino Faso und berichtete danach im GA sehr anschaulich über den Aufbau unter anderem eines Nähateliers in dem Dorf Kassan.

Ein weiteres Projekt der afrikanischen Partner in Burkina Faso schloss sich an, durch das 20 Mädchen zwei Jahre lang in landwirtschaftlichen und handwerklichen Bereichen ausgebildet werden. Aus Bad Honnef wurden dafür unter anderem Nähmaschinen gespendet. 35 gespendete Maschinen wurden alleine 2014 in einem Container nach Afrika geschickt.

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Vereins Fathima pflegte Lange zudem unter anderem enge Kontakte zur Evangelischen Kirchengemeinde Bad Honnef und deren Pfarrer Uwe Löttgen-Tangermann. Regelmäßig wurden Kollekten zugunsten des Vereins durchgeführt und damit das Engagement für junge Mädchen in Afrika gefördert.