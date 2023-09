Nachruf auf Franz-Josef Neuhoff „Er hat in Bad Honnef außerordentliche Spuren hinterlassen“

Geboren wurde Franz-Josef Neuhoff am 24. August 1927. Nach Schule und Studium folgten erste berufliche Stationen in Neustadt und Koblenz. Dann wechselte Franz-Josef Neuhoff an exponierte Stellen im Bundespostministerium; anschließend war er 17 Jahre Präsident der Oberpostdirektion Köln. Als Geschäftsbereichsleiter der Deutschen Bundespost machte der Verstorbene nach der Wende die ehemalige DDR-Post flott. 1992 wechselte er in den Ruhestand.