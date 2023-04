Bad Honnefer hilft Erdbebenopfern „Es fehlt überall am Nötigsten“

„Es muss noch so viel getan werden“. Bünyamin Yilmaz ist erschöpft und angeschlagen, aber dennoch voller Tatendrang. Seit Wochen engagiert sich der 21-Jährige aus Bad Honnef Tag und Nacht für die Erdbebenhilfe in der Türkei und in Syrien, sammelt Spenden, packt Kisten und hat auch schon selbst einen Transport ins Krisengebiet begleitet – und das alles neben Job und Studium. Von der Arbeit geht es direkt ins Spendenlager und nach ein paar Stunden Schlaf wieder zurück an den Arbeitsplatz. Auch an den Wochenenden ist er im Einsatz. Kürzlich forderte sein Körper Tribut: Yilmaz lag eine Woche im Krankenhaus. Jetzt ist er wieder zuhause und krempelt erneut die Ärmel hoch. „Überall, wo Menschen leiden, sollte man helfen“, sagt er. Das hat der gebürtige Bad Honnefer auch schon bei der Flutkatastrophe an der Ahr getan – und jetzt für die Menschen in der Türkei.