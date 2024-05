Eintrag ins Goldene Buch Jubel beim Empfang für die Dragons Rhöndorf in Bad Honnef

Bekanntlich ist die ProB die derzeit dritthöchste Spielklasse im Vereins-Basketball der Herren und bildet mit der ProA die zweite Basketball-Bundesliga. Wie berichtet, hatten sich die Dragons am Sonntag in einem packenden Spiel und hier vor allem in einem spannenden letzten Viertel gegen die RheinStars Köln durchgesetzt und schließlich den Titel errungen. Grund genug für „Heim“-Bürgermeister Otto Neuhoff, das Team auch im Rathaus hochleben zu lassen – zwei Basketbälle zum Signieren und das Goldene Buch der Stadt in Vorhalte, in das sich die ganze Mannschaft dann auch zusätzlich eintrug.