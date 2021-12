Natur in Aegidienberg : Erlebnispfad am Himberger See offiziell übergeben

Erlebnispfad am Himberger See offiziell übergeben

Natur in Aegidienberg

Ende Oktober wurde der Erlebnispfad am Hmberger See eröffnet. Foto: Stadt Bad Honnef

Aegidienberg Wie ist der Himberger See entstanden? Fragen wie diese beantwortet der neue Naturerlebnispfad im Stadtteil von Bad Honnef auf spielerische Weise - ein guter Grund nicht nur für Kinder für einen Abstecher bei Wanderungen im Naturpark Siebengebirge.

Bereits Ende Oktober war er fertig „bestückt“, jetzt wurde der Naturerlebnisweg „Expedition Himberger See“ rund um den Himberger See hochoffiziell an die Stadt Bad Honnef übergeben. „Wir freuen uns sehr, dass wir als Naturpark Siebengebirge mit diesem neuen Kindererlebnispfad das Naherholungsangebot des Naturparks im Stadtwald von Bad Honnef stärken und attraktiver gestalten können“, sagte Brigitte Kohlhaas, Fachbereichsleiterin des Referats Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises, beim Treffen mit Bürgermeister Otto Neuhoff im Rathaus.

Sieben Stationen rund um den See

Ministerium hat das Projekt gefördert

Neuhoff begrüßte die Initiative, vor allem für Kinder ein Angebot zu schaffen. Kinder erhielten so die Möglichkeit, sich über naturkundliche Themen und geschichtliche Aspekte spielend zu informieren. „Damit ergänzt der Naturerlebnispfad das familienfreundliche Angebot, bietet aber auch ein neues Ausflugsziel für Schulklassen“, so Neuhoff.

Wer den Pfad erkunden will, findet Parkmöglichkeiten am Parkplatz „Am Himberger See“. Der Pfad ist etwa einen Kilometer lang, kann ohne größere Steigungen bewältigt werden und bietet sich als Ergänzung zu einer Wanderung oder einen Spaziergang im Naturpark an.