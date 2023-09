Streit nach Feierabend in Monteursunterkunft Erst gezecht, dann geprügelt: Landgericht sieht aber keine Anzeichen für Goldkettenraub in Aegidienberg

Aegidienberg/Bonn · Ein 44 Jahre alter Mann soll angeblich einen Arbeitskollegen überfallen und ihm eine wertvolle Goldkette geraubt haben. Das Ganze geschah wohl am Fuße einer feucht-fröhlichen Feierabendsfeier in einer Unterkunft in Bad Honnef-Aegidienberg. Vor dem Bonner Landgericht blieben die Ereignisse dieses Abends aber seltsam nebulös.

21.09.2023, 18:00 Uhr

Vor der 1. Großen Strafkammer des Bonner Landgerichts musste sich ein 44-Jähriger wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung in Bad Honnef-Aegidienberg verantworten. Foto: Benjamin Westhoff





Von Leif Kubik