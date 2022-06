Stadtfest : Erster Wein- und Genussmarkt lädt in Bad Honnefer Innenstadt

Am langen Wochenende findet in Bad Honnef der erste Wein- und Genussmarkt statt, mit dem an den Erfolg der Schlemmerabende (Foto) angeknüpft werden soll. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Mit dem Stadtfest „Fühl Dich frühlich“ und den bisherigen Schlemmerabenden, die noch bis September am letzten Freitag im Monat in die Bad Honnefer Innenstadt einladen, haben die Einzelhändler nach der langen Corona-Pause in diesem Jahr bereits auftrumpfen können.



Am kommenden Wochenende rund um den Brückentag ergänzt der ausrichtende Verein Centrum seinen Festkalender um eine Premiere in der Innenstadt: den ersten Wein- und Genussmarkt, von Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. Juni.

Regulär steht im Juni eigentlich das Rosenfest in Bad Honnef an. 2022 wird das Stadtfest mit Blick auf das Stadtjubiläum „1100 Jahre Bad Honnef“ in den August verschoben. Auf ein Juni-Event in der Innenstadt müssen die Bad Honnefer und ihre Gäste aber nicht verzichten. Auf dem Kirchplatz von Sankt Johann Baptist werden Wein und Genuss im Zentrum stehen, orchestriert von Jürgen Kutter und seiner Agentur JK im Namen der Einzelhandelsgemeinschaft.

Geschäfte am Samstag länger geöffnet

Nicht nur Weine verschiedener Anbieter, sondern auch andere alkoholische Spezialitäten sowie Antialkoholisches sind dort zu haben. Zusätzlich gibt es ein Wiedersehen mit Jürgen und Petra Eschbach: Das ehemalige Wirtsehepaar der legendären, mittlerweile geschlossenen Gaststätte „Vierkotten“ zapft unweit der langjährigen Wirkungsstätte frisches Pils für die Gäste. An den Ständen drumherum werden kölsche Tapas, Grillspezialitäten und vieles mehr angeboten.