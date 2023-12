Helga Brinsa in Selhof Sie ist die erste Adresse für Erzgebirgische Volkskunst im Siebengebirge

Sie ist die Hüterin von himmlischen Heerscharen. Und wenn Helga Brinsa in ihrem heimeligen Verkaufsstübchen ein Engelchen für den „Abflug“ reisefertig macht, in die Geschenkschachtel packt und liebevoll mit Schleifchen dekoriert, dann liegt die Hingabe zu diesen Figuren förmlich in der Luft.